Servet Yıldırım: Resesyonun çirkin yüzü

Beklenen oldu ve dünyada aylardır konuşulan resesyon çirkin yüzünü istihdam piyasasında işten çıkarmalar şeklinde göstermeye başladı. Değişik sektörlerden dünyanın önde gelen şirketleri, 2023 yılına ilişkin işten eleman çıkarma ya da işe alımları dondurma planlarını açıklamaya başladılar.

Son olarak yatırım bankası Goldman Sachs’ın gelecek yıl çalışan sayısını yüzde 8 azaltacağı haberleri hafta sonunda uluslararası medyada yer buldu. Yüzde 8 yaklaşık 4 bin kişiye denk geliyor. Bankadan resmi bir açıklama yok ama haberlere göre işten çıkarmalarda bölüm ayrımı yapılmayacakmış. Yani amaç tamamen maliyet kontrolü.

Aslında firmaların böyle davranmalarını sürpriz bir gelişme olmadı. İki yıllık yükselen grafiğin ardından birçok şirket, 2023 yılında daha farklı bir ortamda faaliyet göstereceklerini düşünüyor ve tüm iş planları ile bütçelerini bu olumsuz beklentiye göre yapıyordu. Nitekim Citigroup, Barclays ve Morgan Stanley gibi finans sektöründeki diğer devler de işten çıkartmalara başlamışlardı, ama Goldman’ın ki ölçek olarak onlardan daha büyük bir hamle oldu.

Servet Yıldırım’ın yazısı