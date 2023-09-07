Servet Yıldırım: OVP’nin başarısı için gerekli koşullar

İdeal bir orta vadeli programdan beklenen güçlü bir perspektife sahip olması, sağlam bir ana kurgu üzerine inşa edilmesi ve doğru temel öncelikleri taşımasıdır. Ancak bunlara rağmen bir programın başarısı için en kritik faktör arkasındaki siyasi iradenin programı uygulama kararlılığıdır. Dün açıklanan orta vadeli programın kaderini belirleyecek olan da bu “kararlılık” faktörüdür.

(…)

OVP’ler bir dizi makro ekonomik büyüklüğün sıralandığı ve “tutsa da olur tutmasa da” gözüyle bakılan hedeflerin yer aldığı bir program olarak görülmemelidir. Programın amacına ulamasını sağlayacak olan da siyasi iradenin arkasında durması ve onun “kararlılıkla” uygulanmasıdır.

Servet Yıldırım’ın yazısı