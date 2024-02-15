Servet Yıldırım: İşsizlik oranı düştü ama sevinemiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın dediği gibi aralık ayı istihdamımız 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış, işsizlik oranı ise Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 10,1’in altında gerçekleşmiş.

Ancak ekonomistlerin takip ettikleri başka göstergeler de var. Onlar diğerleri kadar parlak değil, aksine bozulma var.

Bunlardan biri de zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsiz sayısının toplamından oluşan atıl işgücü oranı. “Zamana bağlı bağlı eksik istihdam” dedikleri referans haftasında istihdamda olan, ancak 40 saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu takdirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişiler. “Potansiyel işgücü” ise referans haftasında ne istihdamda ne de işsiz olan çalışma çağındaki kişilerden; iş arayan fakat kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olmayanlarla, iş aramadığı halde çalışma isteği olan ve kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olanlar.

“İşsiz”den kastedileni ise çok iyi biliyoruz. Çalışma çağında olup da referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olanlar.

İşte bu üçünün toplamına göre hesaplanan atıl işgücü oranı 2022 sonunda yüzde 21,4’ken 2023 sonunda 24,7’ye yükselmiş. Sadece daha fazla çalışmak istedikleri halde 40 saatten az iş bulanlarla eşe dosta ricada bulunmaktan İŞKUR’a başvurmaya kadar türlü aktif iş arama kanallarını kullanıp iş bulmayan işsizlerin toplamından hesaplanan oran ise 2022’deki yüzde 14,9’dan geçen yıl yüzde 16,4’e yükselmiş.

Servet Yıldırım’ın yazısı