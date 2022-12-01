Servet Yıldırım: İdeal döviz kuru değil, enflasyon oranı vardır

Enflasyonun tırmanmaya devam ettiği bir ortamda Türk Lirası değer kaybının son aylarda baskılanması, reel efektif kur seviyesinin yükselmesi ve ihracatçıların bu trend nedeniyle yakınmalarıyla ekonomide ideal kur tartışması başladı. Yanlış bir tartışmadır; Anadolu’daki yaygın deyimiyle “eşeğin büyüğünü ahırda unutmaktır.”

Bu hafta “Nasıl Bir Ekonomi”ye konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Rakiplerimizle rekabet edebilmemiz için fiyat tutturmamız gerekiyor. Bu noktada kurların bizi destekleyecek seviyeye gelmesini bekliyoruz. Enflasyon 3 artıyorsa kurlar da 3 artmalı” dedi. Öte yandan son dönemdeki değerlenmeye rağmen son 1.5 yıldaki birikimli TL devalüasyonu nedeniyle TL’nin değer kaybetmek bir yana daha fazla değer kazanmasını isteyenler de var.

İdeal kur herkese göre farklılık gösterebilmektedir. İhracatçının ideal kuru ile ithalat yapanın idealleri farklıdır. Döviz kredisi kullanan şirket ile döviz mevduatı olan vatandaşın içinden geçen ideal kur da aynı değildir. Dolayısıyla tek bir ideal kur yoktur; herkesin ideali farklıdır. Ancak enflasyon öyle değil. İdeal bir enflasyon oranı vardır; o da yüzde 5’ten aşağısıdır.

Servet Yıldırım’ın yazısı