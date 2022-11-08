Servet Yıldırım: Dünyada güçlü faiz artırım dalgasının sonuna gelinmedi

Dünyanın önde gelen ekonomilerin neredeyse hepsinin ideali enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekebilmek. Sadece önde gelen değil, arkadan gelenler de enflasyonu yüzde 2 civarında istikrara kavuşturmak olmayı isterlerdi ama onların durumu biraz daha farklı. An itibariyle gelişmiş ekonomilerde enflasyonun mevcut düzeyleri yüzde 2’lik hedefin oldukça uzağında bulunuyor. Halen enflasyon ABD’de yüzde 8,5, Avrupa’da yüzde 10,7, İngiltere’de yüzde 10,1 ve Japonya’da ise yüzde 3 dolayında seyrediyor. Hal böyle olunca enflasyon kaygısıyla gelişmiş merkez bankaları bir süredir faiz artırıyorlar. Tüm ekonomileri etkileyen faiz artırım sürecinin daha ne kadar süreceği kritik önem taşıyor.

Faiz artırımı etkisini teknik olarak farklı kanallardan belirli bir gecikmeyle gösteren bir süreçtir. Şu ana kadar yapılan artırımların etkisi de henüz tam olarak görülebilmiş değil. Dolayısıyla şu ana kadar yapılan yüklü faiz artırımlarının etkisinin belirli bir gecikmeyle enflasyon üzerinde görülmeye başlanmasının ardından merkez bankalarının faiz artırımında hız kesmeye başlamaları beklenebilir. Özellikle yaklaşan resesyon riski karşısında gelişmiş merkez bankalarının katı tutumlarını biraz daha yumuşatmaları sürpriz olmayacaktır.

Bu nedenle dünyada bir süredir devam eden güçlü faiz artırım dalgasının sonuna gelinmese bile bazı ekonomilerde zirveye yaklaşılmış gibi görünüyor.

Servet Yıldırım’ın yazısı