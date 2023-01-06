Sertaç Eş: Suriye ile ilişkilerde bir dönemin sonuna geliniyor gibi

Rusya lideri Putin’in belirleyiciliği, Türkiye’nin Suriye ile yakınlaşması sürecinde de kendisini gösterdi. Arap basınına göre “Rusya’nın Suriye’den askeri olarak tamamen çıkması büyük olasılık…” Ama sanki, gitmeden önce Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekât olasılığını olabildiğince zayıflatmak istiyor. Milli savunma bakanlarının görüşmeleri bu anlama geliyor. Bir yandan diplomatik temas kurup en üst düzeyde ülke liderlerinin görüşmesini istiyor ve bu amaç için çalışıyorsunuz. Bu ortamda karşınızdaki ülkeye askeri harekât yapmak ne kadar mantıklı olur? Tek yolu var: Suriye ile anlaşmaya vararak bu harekât yapılabilir. Zaten Esad’ın ülkesinin kuzeyini kontrol altına almak için insan gücünün dahi yetmediğini herkes biliyor.

Suriye ile ilişkilerde bir dönemin sonuna geliniyor gibi…

Sertaç Eş’in yazısı