Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’u buluşturan ‘Aile’ dizisinin yayın tarihi duyuruldu

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolleri paylaştığı Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisi, ilk bölümüyle 14 Şubat Salı akşamı Show TV’de izleyicilerle buluşacak.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde

Senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu dizi, ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

Kıvanç Tatlıtuğ’un ‘Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da ‘Devin’ karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri ve gelişen olayları işleyecek.

Nur Sürer

Zengin kadrosuyla dikkat çeken dizide usta oyuncu Nur Sürer; Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Aslan, Nejat İşler’in hayat verdiği Cihan, Canan Ergüder’in karakteri Leyla ile İpek Çiçek’in canlandırdığı Ceylan’ın annesi ‘Hülya Soykan’a hayat verecek.

Hayatını ailesini korumaya adamış, güçlü ve gözü kara bir kadını canlandıracak Sürer, hikayenin en kilit karakterinden birisiyle seyircinin karşısına çıkacak.

Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen ve Emel Göksu’nun da yer aldığı diziden yeni bir tanıtım da yayımlandı.

Dizi, 14 Şubat Salı akşamı saat 20:00’de Show TV’de izleyicilerle buluşacak.