Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturdu: ‘Aile’ dizisinden ilk kareler

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisinin çekimlerinden ilk kareler yayımlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolleri paylaştığı Aile dizisinden ilk kareler

Senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu ‘Aile’ dizisi Show TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizide Sarıkaya ve Tatlıtuğ’a Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Emel Göksu, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ve Ece Simge Yurdatapan eşlik ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Çekimleri devam eden diziden ilk kareler yayımlandı. Show TV’de ekranlara gelecek dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı.