Şeref Oğuz: Yüzde 20 KKM mi, yüzde 40 TL mevduatı mı?

Yolda yürüyorum. Bir çift çevirdi beni; “100 Bin TL paramız var KKM’de… Banka; KKM’de kalırsak %20 faiz veriyor, TL mevduata geçersek %40 öneriyor. Ne yapmalıyız?” Aslında birikimi olan hemen herkes için şimdilerde bu ayrım gündemde; %20 KKM mi, %40 TL mevduat mı? Sıkça sorulan soru bu.

Peki, yatırımcı için kur korumalıdan TL’ye dönmek mantıklı mı? Dolar kuru 27,58 TL. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre dolar kurunda yılsonu beklentisi 30 TL. Yani %8,7’lik kur artışı öngörülüyor. 100 bin lirası olan; yalnızca kur farkından dolayı 3 ayda 8.774 TL elde eder.

Kurun 30 TL’de olacağının garantisi yok. Üç ayda para %20 ile KKM’ye yatırılsa, faiz kazancı 4.986,30 TL olacaktır. 8.774 TL kur farkı geliri, 4986,30 liralık faiz kazancından daha büyük olduğu için KKM’ye para yatıranların kazancı; kur kazancına eşit olacaktır. Yani yatırımcı 3 ay için 8.774 lira almış olacak.

100 bin TL’nizi (92 günlük) 3 aylık %40 faize yatırdığınızda vade sonunda 109.578,08 TL olacaktır. 9.578,08 TL net kazanç. Yatırımcının burada karar vermesi gereken tutar; KKM ile 8,774 TL mi? Mevduat ile 9.578 TL mi? (Dolar kurunun piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu beklentisi 30 TL olduğu varsayımı ile) Kurun daha üst seviyelere çıkması halinde KKM çok daha cazip bir seçenek olarak öne çıkmakta.

Şeref Oğuz’un yazısı