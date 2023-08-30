Şeref Oğuz: Yeni nesil yapısal reformlar listesi

Merak ettim, sahi nedir şu sözünü ettikleri yapısal reformlar? Buyurun bundan 8 yıl öncesine…

01-Üretimde Verimliliğin Artırılması, 02-İthalata Bağımlılığın Azaltılması, 03-Yurtiçi Tasarrufların Artırılması, İsrafın Önlenmesi, 04-İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, 05-Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi, 06-Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması, 07-İş Yatırım Ortamı Geliştirilmesi… 08-İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi, 09-Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması, 10-İstatistiki Bilgi Altyapısının Geliştirilmesi, 11-Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme, 12-Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim, 13-Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim, 14-Enerji Verimliliği…

15-Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi, 16-Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm, 17-Sağlık Turizminin Geliştirilmesi, 18-Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm, 19-Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme, 20-Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi, 21-Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik… 22-Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması, 23-Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, 24-Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm, 25-Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi… Bu 25 paketin hayata geçirilmesi için 1300’den fazla eylem planı da vardı. Ancak tek sorun, 8 yıl öncesindeki yapısal reform söyleminin söylemden eyleme geçememesi…

Şeref Oğuz’un yazısı