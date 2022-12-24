Şeref Oğuz: Yapay zeka metaverse’ün neresinde?

Grafik tasarım, illüstrasyon ve sanatın tüm araçlarını eskiz ve çizim yapmak ve ustalaşmak oldukça yüksek derecede beceri gerektirir. DALL·E 2 gibi bir AI (yapay zekâ) sistemi, sıradan insanları profesyonel sanatçılara dönüştürmez, ancak tonlarca insana daha önce sahip olmadıkları görsel bir kelime dağarcığı verir- sahip olabileceklerini düşünmedikleri yeni bir süper güç…

Bu imkân; karanlık fabrikalar dediğimiz insansız üretim üslerinde robotlara da yeni yetenekler kazandırıyor. Basit bir benzetimle; mavi yakalı bir kol işçisi, avatarı sayesinde önce metal yakaya (insansı robot ya da android robot) oradan da entelektüel becerilerini de üretime katarak beyaz yakaya dönüşebilecek. Karanlık fabrikanın yeni nesil beyaz yakalısı, üretim alanında serbestçe dolaşabilen, biyoverse (bedensel evren) tatilde, okulda, kırda, bayırda iken iş başında olabilen yeni tür çalışandan söz ediyoruz.

Bu bir bilim kurgu veya futuristik yaklaşım değil… Yeni nesil robotlara katılan özelliklere baktıkça, yapay zekâ ile donatılmış, öğrenebilen, el becerisini yöneteninden alabilen uygulamalar çıkmaya başladı. Tek basamak; avatar kimliği ile robot zihnini eşleştirmekte… Yakında bunu örneklerini göreceğiz ve siz okurlarla paylaşacağız.

Şeref Oğuz’un yazısı