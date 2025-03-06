Şeref Oğuz: Türkiye'nin bitki örtüsü TOKİ desek yeridir ama yetmiyor

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Akdeniz’in bitki örtüsü MAKİ, Türkiye’nin bitki örtüsü TOKİ desek yeridir. Ama milyonlarca üretmesine rağmen yetmiyor. Özel sektörün çözümü lüks konutlar halini alıyor. Bu durumda TOKİ müteahhit odaklı modeli, sosyal konut üretemiyor. Zaten sosyal konut müteahhidi ortalıkta yok.

TOKİ modelinde merkezde müteahhit vardır. Banka, belediye, kamu, ev sahibi olmak isteyen, müteahhidin kârı üzerine şekillenir. Oysa merkeze ev sahibi olmak isteyeni koyup, müteahhit, banka, kamu, belediye, bankayı ona hizmet edecek şekilde konuşlandırmalı. İzmir bunu yapıyor.

İzmir Menemen Konutlarının önemi, gerçekleşmesi halinde sadece İzmir için değil tüm belediyeler ve ülke için öncü model olacağıdır. Asgari ücretli dahi konut sahipliğine cüret edecek, enflasyona rağmen konut edinebilecek. Kısacası zengine yabancıya değil, dar gelirliye konut mümkün olacak.

Şeref Oğuz’un yazısı