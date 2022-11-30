Şeref Oğuz: Türkiye vasatlıktan kurtulacaksa, iş yapma kültürünü kurnazlıktan uzaklaştırmalı

Gün geçmiyor ki yasal çerçeve içinde kurnazlık örneği haber olmasın… En güçlü yasa dahi, ona uymak yerine onu delmek için kafa yoran kurnazlar yüzünden ortalığı “şeytani inovasyon” örnekleriyle dolduruyor. Ar-Ge için milyarlarca dolar harcadık, çoğu; “ARakla GEtir” halini aldı. Yeni Türkiye, vasatlık tuzağından kurtulacaksa, iş yapma kültürünü de “kurnazlık” ekseninden uzaklaştırıp “akıl odağına” yaklaştırmak zorunda… Akıllı ile kurnaz, aynı kıyafetle karşımızda duran ikiz kardeşlere benzer ama hayat, onların ayırt edilmesini zorunlu kılar.

Ortağını dolandıran, şirketinin için boşaltan, devletine vergi takan, müşterisine kazık atan ve bunu yaparken kendini “akıllı” sananların gelen adıdır; kurnaz! Nimeti alıp külfeti öteleyen bu tutumu, krizlerimizin DNA’sında görebilirsiniz.

Şeref Oğuz’un yazısı