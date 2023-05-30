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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Türk vatandaşları, konsoloslukta çalışan Türk vatandaşlarına aşağılatılıyor

Bugün olan şudur: Türk vatandaşları, konsoloslukta çalışan Türk vatandaşlarına aşağılatılıyor, banka hesabının ayrıntılı dökümünden vukuatlı nüfus suretine dek artık var olmayan belgeler dahi isteniyor. Turistik geziler şöyle dursun, malını sergileyeceği fuara dahi gidemeyen işadamlarımız ile karşılaşabiliriz.

Bu tarife dışı (ve ahlak dışı) engeller sebebiyle zarara uğrayacağımız ortada. Vizeye dair sorunlar eskiden de vardı ama şimdi çoğaldılar. Hatta fuar zamanları ürünleri yurtdışına çıkan ama üreticisine vize verilmediği için fuara gidemeyen iş insanlarımızın ibretlik öykülerini hatırlıyorum


Şeref Oğuz’un yazısı

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