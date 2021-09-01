Şeref Oğuz: TÜİK, faizi artırmaya sebep teşkil etmemek için zam sağanağına şemsiyeli girer

Enflasyon zaten faizi sobeledi. Eylül daima; enflasyon hüznünün arttığı ay olagelmiştir… Hüzün sadece enflasyondan gelse yine iyi… Piyasanın riskleri de artacaktır. Tahminim dışarıdan gelecek etkiler %80, içerideki gelişmeler %20 olacaktır. Daha ziyade petrol, FED etkisi ve kripto para fırtınaları…

Borsa 1.465 seviyesinde. Dolar 8,30 TL, Euro 9,83 TL, Altının onsu 1.813 $ seviyesinde… Brent Petrol 72,75 $. Faiz %19, Enflasyon %18,95. Piyasalarda bu ay volatilite pek olmaz. Merkez Bankası banknot matbaasının fazla mesaisi ile geçer eylül…

Görünen o ki ekonomide zam furyası yaşayacağız. Kira, konut ve otomobilde… Aynı zamanda okulların açılma ayı ve kırtasiye, giyim… Zam sağanağında TÜİK’in endekslerine ne kadarı damlayacak, bekleyip göreceğiz. Tahminim, TÜİK; faizi artırmaya sebep teşkil etmemek için zam sağanağına şemsiyeli girer.

Şeref Oğuz’un yazısı