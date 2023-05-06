Şeref Oğuz: Truva atı saldırılarında Türkiye öne çıkıyor

Siber suçlular, bu saldırıları gerçekleştirmek için sürekli olarak yeni taktikler geliştiriyorlar. Bu nedenle, siber güvenlik şirketlerinin de saldırılara karşı sürekli olarak yeni önlemler geliştirmesi gerekiyor.

Küresel siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky, Kazakistan’da bu yıl 8’incisini düzenlediği Siber Güvenlik META 2023 etkinliğinde Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi ve dünya çapındaki dijital tehdit ortamındaki gelişmeleri paylaştı.

Özellikle hükümetleri, işletmeleri ve endüstriyel kuruluşları hedef alan en büyük siber tehditler ve gelecekte siber güvenlik ortamını etkileyecek eğilimleri dile getirdi. Kimlik avı saldırıları ve Truva Atı saldırılarında Türkiye öne çıkıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı