Şeref Oğuz: SPK seçimi erkene çekmiş gibi görünüyor

Deprem bölgesindeki yatırımcılarla ilgili düzenleme geliyor. SPK deprem bölgesinde yatırımcıların depremlerin yaşandığı tarih olan 6 Şubat’tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran’a kadar işlem tesis edilmemesine karar verdi. Mağduriyetin giderilmesi yönünde bir damla gibi…

Tarihler 10 Nisan 2023’e işaret ediyor. SPK aldığı kararlarda seçimi erkene çekmiş gibi görünüyor. Seçim dönemine kadar canlı bir piyasaya şahitlik edeceğiz.

Peki, kimler kazanacak dersiniz? Yazayım size; spekülatörler, ince ince hesap yapanlar kazanacak. Hızlı trend vagonuna yetişmeye çalışanlar, adeta dolu dizgin koşacak. Sonra neler mi olacak? Borsada deprem rallisi yaşanacak.

Şeref Oğuz’un yazısı