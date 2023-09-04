Şeref Oğuz: Sophia için artık bizim hiçbir mahremiyetimiz kalmadı 

Kişisel verilerinizi bedava internet karşılığı vermeniz yetmiyormuş gibi buna “indirim” veya “para” vaadiyle talip olan şirketlerin pıtrak gibi ortaya çıkması, yeni düzenlemenin henüz hayata geçmeden “işlevsizleştirilmesi” anlamı taşıyor.

İlik nakli için kan toplayan Oktar Babuna’nın eylemini “masum” bulanları hatırlıyorum. Yüzbinlerce kan bilgisinin kimlere servis edildiğini dahi öğrenemedik. O dönemde Babuna’nın kan örneği toplama eylemini eleştiren Sağlık Bakanı Osman Durmuş ile dalga geçmiştik ama bakan haklı çıktı.

Geçenlerde Sophia yine gündemdeydi… Bir internet kanalında Oğuzhan Uğur’un sorularını cevaplıyordu. Bilgiye erişimde insandan daha yetkin olan bu insansı robotun söyledikleri; bizim hakkımızda topladığı verilere dayanıyor. Daha önceki röportajında; “insanlığa zarar verecek misiniz?” diye sorduğumuzda; “siz bize iyi davranırsanız, biz de size iyi davranırız” demişti. Kısaca Sophia için artık bizim hiçbir mahremiyetimiz kalmadı.

Mahremiyetin ticarete konu mallar arasına girmesi, kişisel bilgilerimizin ona buna peşkeş çekiliyor olması, Anayasal haklarımızın ihlâline varan yığınca riski beraberinde taşıyor. Bilmenizi istedim.

Şeref Oğuz’un yazısı