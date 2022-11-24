Şeref Oğuz: Rekor beklediğimiz ihracatçı hayatta kalmak için gayret ediyor

İhracatımızın, ihracatçımızın sorunları diz boyu. Kendisinden rekor beklediğimiz ihracatçı, hayatta kalmak ve tutunduğu pazarları korumak için canla başla gayret ediyor. Ancak yetmiyor zira ihracat nereye koşuyor diye sorgularken fark ediyoruz ki artık koşamıyor.

Önce dış güçlerden söz edelim: 1-Resesyon; en büyük dış zorluk… Yüksek enflasyon vadisinde akan dünyada durgunluk, ihracat siparişlerimizi etkiliyor. 2-Yetmezmiş gibi parite, başka bir dış güç. Başka? 3– En büyük ve en kazandıran pazarımız Avrupa Birliği, Rusya’nın enerji misillemesiyle bizden ithalatını azaltma sürecinde

Şimdi de iç güçler: 1-İhracatçının dövizinin %40’ına el koyuyoruz. 2-Eximbank krediyi kesti. 3-Enerji maliyetleri şişiriyor. 3-Kuru sabit tutma gayretiyle uzaklaşılan rekabetçi kur politikası. 4-e-ihracatın önüne yığınca engel çıkaran ekonomi bürokrasisi. 5-Katma değer azlığıyla ihracatın marabası olmamız.

Şeref Oğuz’un yazısı