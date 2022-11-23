Şeref Oğuz: Petrolümüz yok ama güneşimiz, rüzgarımız, kömürümüz var

Enerjide dışa bağımlılığı düşürmek mümkün mü? Elbette mümkün… Eğer ardına akıl ve gayret koyarsak, neden olmasın… Aslında buna da mecburuz. Zira ülkenin dinamiğini dayandırmamız gereken; enerjidir ve bu konuda yığınca eksiğimiz var. Dünya 2’nci büyük enerji krizini yaşarken, bu krizden yeni ve farklı çözümlerle çıkmak, pekâlâ mümkün…

Petrolü olmayan Türkiye, bunu başarabilir mi?

Rahmetli Özal; “iyi ki petrolümüz yok, olsaydı biz de ürün rehavetine kapılırdık” demişti. Tamam, petrolümüz yok ama güneşimiz var rüzgârımız var, kömürümüz var. Üstelik tüm bu varlıklar, yerli… Yeter ki bu potansiyeli gerçekleştirecek aklımız ve gayretimiz olsun.

En büyük engel nedir?

1-Sorunu, kendi sorumluluk alanının dışına öteleyen bürokrasi, 2-Ülke kazancı yerine kendi çıkarını düşünen siyasetçi, 3-vizyonsuz özel sektör firmalarının kısa vadeli bakışı ve 4-gayretlerimizin sürgit olmaması… Ancak en büyük engelimiz; enflasyonun çürüttüğü ahlakımız…

Şeref Oğuz’un yazısı