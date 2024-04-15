Şeref Oğuz: Önce İsrail vurdu, derken İran misillemesi ve 24 saatlik bir vodvil sahnelendi

Son açıklamalar, bu dogfighting sürecinin uzatılmayacağı yönünde. Nitekim İran genelkurmayı; “ileri götürmeyeceğiz”, İsrail de “uzatmaya gerek kalmadı” derken ABD; “İran ile savaş istenmiyor.”

Bu çatışmadan İsrail’in kazancı nedir?

İsrail, “ben burada bir güç odağıyım, gerektiğinde tüm tehditlere karşılık verebilirim” mesajı vermiş oldu. Ayrıca İran’ın kendisine yönelttiği 300 füzeyi durdurarak hava savunmasının olası saldırılara karşı ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Bu çatışmadan İran’ın kazancı nedir?

İran, vekâlet savaşlarında zaten sürekli rol sahibiydi. Ancak ilk kez İsrail’e doğrudan saldırı yapabileceğini ispat etti ve füzelerini İsrail’e yöneltti. Küresel arenada, İran’ı dışarıda bırakacak hiçbir planın yürüyemeyeceğini haykırmış oldu.

Şeref Oğuz’un yazısı