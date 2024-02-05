Şeref Oğuz: Neden Ağbal sendromu gibi değil?

Değil çünkü Gaye Erkan, faiz politikası yüzünden gitmedi. İtibar suikastına kurban gitti ve her ne kadar “affını istemiş” olsa da ekonomi magazini üslubu yüzünden “görevden alındı.” Burada sorun; Şimşek’ten rol çalarcasına MB başkanlığı haddini aşan söylemleri, magazinel röportajları… Oysa Naci Ağbal, faizleri indirmek için dahi yükseltmek lazım diyerek %17,5’ten %19,5’e çıkardığı faiz yüzünden gönderilmişti.

Yurtdışı algısı bozuldu mu?

Oldukça… Zira ilk tepki zaten “Türkiye, ekonomik türbülansta ve yine guvernörü kovdu” şeklindeydi. Bu üslup, kabul edilebilir olmasa da yabancıların algısını gösteriyor. Bu haliyle “seçilirsem MB başkanını kırbaçlatacağım” diyen Brezilya’daki testereli başkan adayının itibar düzeyine iniveriyoruz. Ancak bizimle daha yoğun temasta olan gruplar; “MB politikasında dramatik değişiklik olmaz” diyebiliyor.

Şeref Oğuz’un yazısı