Şeref Oğuz: Merkez hala iplerin kendi elinde olduğu sanrısında

Fatih Karahan; enflasyon raporunda ana hedefi “dezenflasyon” olarak belirlediğini söylüyor. Yani enflasyonla mücadele… Ancak bu hedefe varmak için hangi eylem planlarının yürütüleceğini, genel geçer “finansal jargonun klişe kelimeler” söylemler yerine somut adımların atılacağından söz etmedi.

Sürecin matematiği mantıklı mı?

Aslında enflasyon; Merkez Bankası’nın kabiliyet sınırlarından çoktan aştı. Ama Merkez hala iplerin kendi elinde olduğu sanrısında… Oysa enflasyon bir sosyoloji artık… Toplumdaki genel kanaat fiyatların daha da artacağıdır. Hal böyle olunca Merkez; faizi isterse yüzde 1000 yapsın, liraya itibar kazandırma fırsatını çoktan kaçırdı. Önerim şudur; önce güven sonra eylem. Zira enflasyon TÜİK marifetiyle inmiş gibi göstersen dahi sürecin psikolojisi ana belirleyici haline geldi.

Şeref Oğuz’un yazısı