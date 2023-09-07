Şeref Oğuz: Kur ve enflasyon hedefi tutar mı?

Kur hedefi tutar mı?

Tutmaz zira rakam kalabalıklığına vursak bile gerçek olan şudur ki ülkenin döviz kazandırıcı işlemlere ihtiyacı had safhada… Yabancı sermaye, sıcak para, fonlar ya da benzeri döviz kaynaklarına dair proje izi taşımıyor bu OVP. Varsa yoksa temenna… “Diken ektim, koyun gelip geçecek, takılanları eğirip ip yapacak, satacak, para kazanıp borcunu ödeyeceğim” kabilinden… Kur hedefi mi? Kuru gürültü…

Enflasyon hedefi tutar mı?

Sağ olsunlar, nezaket gösterip OVP son yılında %8,5’luk tek haneye indirmişler… Aklınızda kalması için yazayım; şu %8,5’lik hedef, heterodoks döneminde CB’nin Merkez Bankası Politika Faizini indirdiği düzeydi. Aslında OVP’deki tüm hedefler tutsa bile bu iddia, tam bir fantezi… Balık kavağa çıkarsa ancak… Zira sen enflasyon külfetinden söz etmeksizin böyle sallarsan, “nasılsa bir sonraki OVP’ye dek kimse hatırlamaz” diye “tek hane teranesinden” öteye laf etmemiş olursun.

Şeref Oğuz’un yazısı