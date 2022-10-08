Şeref Oğuz: KOBİ’lerin Metaverse’de kendilerine yer bulmaları şart

Günümüzde dijital dünyanın en popüler kavramı haline gelen Metaverse, Piksel’den Voksel’e geçiş anlamında internetin bir sonraki durağı olarak görülüyor. Kavram olarak ortaya çıktığı günden bugüne daha çok teknoloji şirketleri tarafından projelendirilen ve farklı amaçlarla ortaya çıkan “Metaverse Evreni” gibi kurgulanıyor. Sandbox, AXS, Decentraland, OVR, günümüzde Amerika ve Kanada’da beta sürümü yayınlanan Horizon World, en popüler Metaverse Evrenleri gibi…

Bunun yanında işletmeler, bankalar, kamu kurumları yavaş yavaş bu alanda konumlanıyor. Burada birden çok evren olacağı için kurumların, şirketlerin nerede ve neden yer almaları gerektiğiyle ilgili çalışma yapmalarının önemine dikkat çekiliyor. Hal böyle olunca, KOBİ’lerin de burada kendilerine yer bulmaları şart. Özellikle genç işletmelerin gelişmesi ve müşteri kitlesini artırması için bu strateji hayati değer taşıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı