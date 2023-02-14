Şeref Oğuz: İnkarla varılacak kalıcı çözüm göremiyorum

Sorunlar ortaya çıktığı andan itibaren bu sorunları görmezden gelme, küçümseme, yok saymadan vazgeçilmeli, duyarlılık artmalı… Zira en büyük hasarımız burada… Sorunları görüyoruz ama üzerine yatıyoruz. Sorun daha da büyüyor.

Kafamızı kaldırıp çözüm aradığımızda birçok mağduriyet ortaya çıkmış oluyor. Organizasyon, işbirliği, hassasiyet… Bu üç birlikteliğin yarattığı sinerji; her sorunumuzu çözer. Benim merak ettiğim şudur; bu kadar büyük bedel ödediğimiz deprem felaketinde acaba neyi öğrenmiş olacağız?

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde; zemin etüdünün hayati olduğunu öğrendik. 2011 Van depreminde, lojistik ne kadar önemliymiş, anladık. Şimdi bu deprem bize acaba ne öğretmiş olacak?

İmar affeder, deprem affetmez diyoruz da bu sorunu küçümseme kültürü, bir anda değişmez ki… Olan bitenden kaderi sorumlu tutma inancı, aniden ortadan kalkmaz ki… İnkâr ile varılacak bir kalıcı çözüm göremiyorum ben. Sahi, bu deprem bize neyi öğretmiş olacak? Merak etmiyor musunuz?

Şeref Oğuz’un yazısı