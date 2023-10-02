Şeref Oğuz: İleri teknolojide nal topluyoruz

Dünya, aldı başını gidiyor. Biz hala EYT, Anayasa, seçim ekonomisi, enflasyon, faiz, kur ile uğraşa duralım, üretimin niteliği değişiyor. Oysa Türkiye üretim kasları gelişkin bir ülke ve bizim acilen sanayimizi dönüştürmeye ihtiyacımız var. Biliyoruz ki Anadolu’da nitelikli üretim gayretinde yığınca şirketimiz bulunuyor. Fakat çip gibi devasa girişimler, kamu desteği ve önceliği yoksa, yürümüyor. Tercihimiz; “beton, elden dilendiğimiz para ile seçmene tüketim sunmak” olduğu sürece nal toplayacağız. Oysa şimdi uyanma vakti, ÇİP vakti…
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Merkel, Erdoğan’a kimin başbakan olduğunu hatırlatmış
Angela Merkel, Almanya’da yaşayan Türkler konusunun Erdoğan ile görüşmelerinde gündeme geldiğini ve “Onların başbakanı benim” dediğini söyledi.
Star Wars evreninin kapıları bu sergide açılıyor
Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi ‘Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları’ İstanbul Sinema Müzesi’nde kapılarını açtı.
Bitcoin’de hareketlilik
En yaygın kripto para birimi Bitcoin, ekim ayına yükselişle başladı.
Borsa İstanbul’da haftaya tedbirle başlayan hisseler
Borsa İstanbul’da bugün beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 yükselişle 8.383,16 puandan başladı. Investing’in aktardığına göreyse bugün beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı. SMART ve YGYO hisseleri bugünden 1 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. USAK ve EUYO hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek. Emir paketi tedbiri, ‘piyasa […]
Iğdır’ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Iğdır’daki yüksek rakımlı bölgelerde kar etkili oldu. Kentte dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.