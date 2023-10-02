Şeref Oğuz: İleri teknolojide nal topluyoruz

Dünya, aldı başını gidiyor. Biz hala EYT, Anayasa, seçim ekonomisi, enflasyon, faiz, kur ile uğraşa duralım, üretimin niteliği değişiyor. Oysa Türkiye üretim kasları gelişkin bir ülke ve bizim acilen sanayimizi dönüştürmeye ihtiyacımız var. Biliyoruz ki Anadolu’da nitelikli üretim gayretinde yığınca şirketimiz bulunuyor. Fakat çip gibi devasa girişimler, kamu desteği ve önceliği yoksa, yürümüyor. Tercihimiz; “beton, elden dilendiğimiz para ile seçmene tüketim sunmak” olduğu sürece nal toplayacağız. Oysa şimdi uyanma vakti, ÇİP vakti…

Şeref Oğuz’un yazısı