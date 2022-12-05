Şeref Oğuz: Göçün sebebi düşük maaş, uzun çalışma saatleri ve onları önemsemeyişimiz

Türkiye bir yılda 30 bin yazılımcı kaybetti. Üstelik onlara çok ihtiyacımız olmasına rağmen. Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, göç edeceklerinin sayısının 100 bine çıkabileceğini söylüyor. Göç sebebi; düşük maaş ve uzun çalışma saatleri… Bir de bana göre onları önemsemeyişimiz.

Bugün Haliç’te 4 köprü. Boğaz ise 3’ü üstten, Marmaray ve Avrasya Tüneli ile alttan aştık. Liyakati önceleseydik, bu dev adımları atmaya 400 yıl önce başlayabilirdik.

Bugün kendi Likardo Usta’larımızın değerini bilmiyor ve onları başka ufukları, başka yarınları inşa etsinler diye yabancıya yağmalatıyoruz. Beyinlerimize sahip çıkmalıyız.

Şeref Oğuz’un yazısı