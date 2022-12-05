Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Göçün sebebi düşük maaş, uzun çalışma saatleri ve onları önemsemeyişimiz

Türkiye bir yılda 30 bin yazılımcı kaybetti. Üstelik onlara çok ihtiyacımız olmasına rağmen. Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, göç edeceklerinin sayısının 100 bine çıkabileceğini söylüyor. Göç sebebi; düşük maaş ve uzun çalışma saatleri… Bir de bana göre onları önemsemeyişimiz.

Bugün Haliç’te 4 köprü. Boğaz ise 3’ü üstten, Marmaray ve Avrasya Tüneli ile alttan aştık. Liyakati önceleseydik, bu dev adımları atmaya 400 yıl önce başlayabilirdik.


Bugün kendi Likardo Usta’larımızın değerini bilmiyor ve onları başka ufuklarıbaşka yarınları inşa etsinler diye yabancıya yağmalatıyoruz. Beyinlerimize sahip çıkmalıyız.

Şeref Oğuz’un yazısı

SON HABERLER

AKP ve MHP’nin hedefindeki BİM yöneticisi neredeyse bakan oluyormuş

Yüksek gıda fiyatları nedeniyle hedef alınınca hükümete çıkışan BİM yöneticisi Galip Aykaç’ın 2018 yılında tarım ve orman bakanı olarak atanması için hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın ailesi tarafından kulis yapıldığı; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da atamadan son anda vazgeçtiği öne sürüldü.