Şeref Oğuz: Enflasyonu üreten, enflasyonu çözemez

Seçim popülizmiyle yol alan siyasetçi çözemez. Telafi eder ama “telef” edemez. Onunla borçlarını hafifletir, yükümlülüklerinden sıyrılır, alacaklarına şahin kesilirken borçlarına karga oluverir. Bu da sandık olan yerde enflasyonla mücadelenin yalan olduğunu gösterir bize ve zaten sonuç da getirmez.

Merkez Bankası çözemez. Gerçi ana işi “fiyat istikrarını sağlamak” yani enflasyonla mücadele olsa da sadece para politikası ve faiz silahıyla yapabilecekleri sınırlıdır. Zaten 9 ayda şutladığımız Hafize Gaye Erkan elinden geleni yapmış ve faizi %45’e tırmandırmıştır. Şimdi iş Merkez’in kabiliyetini aşmıştır.

Enflasyonu üreten, enflasyonu çözemez. Sistemi bozandan onu düzeltmesini istemek; donmasın diye ateşi pamuğa sarmaktır. Oksimorondur. Fiyatlar daha da artacak yaklaşımıyla enflasyon külfetini bir başkasına devreden olduğu sürece anti enflasyonist her mücadele, başarısızlığa mahkûm olacaktır.

Şeref Oğuz’un yazısı