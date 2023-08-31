Şeref Oğuz: Enflasyon hakkında iki soru iki cevap

Enflasyon, ülke ekonomilerinin kaderi midir?

Değildir; enflasyon, çoğu kere tercihtir. Yönetilememiş ekonominin nükleer atığıdır. Hızı sindirilmemiş büyümenin motor ısısı, büyümek yerine şişmenin ifadesidir. Hamile bir kadın reel (ekonomi) bir çocuk doğuracaktır. Ancak karnı şiş olan her kadın için hamile değil, “gaz” şişkinliği deriz. Ekonominin gerçekten büyüyüp büyümediğini ölçmek için fiyatların gazını alır (deflatör) ardından gerçek rakama ulaşırız.

Yüksek enflasyon döneminde en büyük sorun nedir?

Yüksek enflasyon döneminde en büyük sorun; testiyi kıranla suyu getireni ayırt edememektir. Gerçekte büyüyüp büyümediğini kavramıyor, kârın ne kadarının gerçek olduğunu hesaplayamıyorsun. Bu yüzden ekonomi, daha sağlam paralarla ifade edilmeye zorlanıyor, misal dolar üzerinden fiyatlama gündeme gelebiliyor.

Şeref Oğuz’un yazısı