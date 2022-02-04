Şeref Oğuz: Enflasyon bırakın düşmeyi, zıvanadan çıktı

Bu nasıl bir politikadır ki cari fazla diye yola çıkıyor, cari açık rekoru kırıyorsunuz. Bu nasıl stratejidir ki düşük faiz diye yola çıkıyor, 4 ayda 500 baz puan indiriyorsunuz ama kredi faizi ve diğerlerinde rekorlar kırıyorsunuz?

Burada yolunda gitmeyen şeyler var. Hem de çok fazla şeyler…

Düşük faiz yüksek kur stratejisi, kur korumalı mevduat desteği ve tüm yan tedbirlere rağmen enflasyonu bırak düşürmeyi, zıvanadan çıkardı ve 3 haneye doğru koşturdu.

Kitleleri ‘enflasyon daha da yükselir‘ algısına getiren bu ‘strateji (!)” ekonomiye daha ne maliyetler yükleyecek, bilinmez…

Yılsonu benim tahminim; baz etkisi, yaz etkisi dahil; %80 civarında olacağıdır. Bu bile gerçekleşse, öpüp başına koy.

Şeref Oğuz’un yazısı