Şeref Oğuz: En güvenli yatırımı açıklıyorum

Başınızı sokacağınız, depreme dayanıklı bir konut… Fay hattı üzerindeki gerçeğimiz bize gösteriyor ki; ne yaparsak yapalım güvenli binalarda yaşamalıyız. Beton yığınları arasında ezilmek istemiyoruz. Yakınlarımızı parça parça yıkıntıların arasından çıkarmak istemiyoruz. İşte bu nedenle en güvenli yatırım depreme dayanıklı bir konut yatırımı.

Şeref Oğuz’un yazısı