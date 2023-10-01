Şeref Oğuz: Ekonominin geldiği noktayı iyi sorgulamalıyız

Şu anda ekonominin ödediği bedel, birilerinin sorumsuzluğundan neşet etmiştir. Bizler bunun sebeplerini sorgulamayı akıl edemediğimiz ya da buna cesaret edemediğimiz için daha yüksek bedeller ödeyeceğimiz aşikârdır.

Misal elindeki “faiz sebep enflasyon sonuç” teziyle çıkıp gelen ve ekonomi arabasını taşlı yollara sürenler… Bilimsel her uyarıyı “dış güçler” diye damgalayanlar… Piyasanın sağlıklı işleyişinden “epistomolojik kopuş” ile 86 milyonun varlığını tehlikeye atanlar…

Bunların analizi yapılmadıkça, itibardan tasarruf olmaz diyerek yüz milyarlarca doları har vurup harman savuranların peşine düşülmedikçe yeni heterodokslara hazırlıklı olun. Şu anda dahi Ortodoks söylemi altında, ekonomiyi bırakın düze çıkarmayı, yandaşlarına kaynak arayışına tanık oluyoruz. Körfezden bulunamayan para, Amerika’dan akamayan kaynak, neden gelemiyor acaba? Baktığınızda ekonomiyi düze çıkarmak için hummalı uğraş varmış gibi… OVP’ler, kurullar filan… Ancak ekonomideki bozulmayı irdelemediğimiz sürece daha büyük krizlere hazırlıklı olun derim…

Şeref Oğuz’un yazısı