Şeref Oğuz: Ekonomik günlük yönetilir hale geldi

Seçim ekonomisinin müjdeleri, paketleri, ulufe ve aktarımları devreye girince bütçe açık vermeye, enflasyon ivmelenmeye başladı. Yetmedi; faizi tek haneye park ediverdik. Kuru da “bedeli mukabilinde” neredeyse sabit hale getirdik. Hal böyle olunca ekonomi, günlük yönetilir hale geldi. Liranın arkasından enflasyon kovalarken reel negatif faiz de rekorlar kırarken tasarrufları borsaya sürdük. Yabancı çekti gitti ama “biz bize yeteriz” mantığıyla borsayı enflasyon rallisi ile hareketlendirdik. Kendi kendimize halka açıldık, endekse saçıldık.

Şeref Oğuz’un yazısı