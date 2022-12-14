Şeref Oğuz: Ekonomik günlük yönetilir hale geldi

Seçim ekonomisinin müjdeleri, paketleri, ulufe ve aktarımları devreye girince bütçe açık vermeye, enflasyon ivmelenmeye başladı. Yetmedi; faizi tek haneye park ediverdik. Kuru da “bedeli mukabilinde” neredeyse sabit hale getirdik. Hal böyle olunca ekonomi, günlük yönetilir hale geldi. Liranın arkasından enflasyon kovalarken reel negatif faiz de rekorlar kırarken tasarrufları borsaya sürdük. Yabancı çekti gitti ama “biz bize yeteriz” mantığıyla borsayı enflasyon rallisi ile hareketlendirdik. Kendi kendimize halka açıldık, endekse saçıldık.
SON HABERLER
Doğuş Otomotiv geri aldığı hisseleri tekrar sattı
Doğuş Otomotiv, 140 liradan hesaplanmak üzere geri aldığı yaklaşık 515 bin adet hisseyi sattı.
‘İstismar’ suskunluğu tepki çeken Bozdağ: Adalet bakanı her konuda konuşmaz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ben Adalet bakanıyım. Adalet bakanı her konuda konuşmaz. Hele hele yargıya intikal eden konularda konuşmaz” dedi.
Arter’de Uzun Cumartesi: Kapılarını gece yarısına kadar açık tutacak
Çağdaş sanat müzesi Arter, ‘Uzun Cumartesi’ uygulamasının geçerli olacağı 24 Aralık Cumartesi günü kapılarını gece yarısına kadar açık tutacak.
Yemek kartı artık market alışverişinde kullanılamayacak
Yeni yönetmelikle yemek kartlarının artık market alışverişlerinde kullanılamayacağı belirtildi.
Doğalgaza tavan fiyatta bir türlü anlaşamayan AB ülkeleri tekrar toplanacak
Doğalgaz tavan fiyatı uygulamasının Avrupa enerji krizine çözüm olup olmayacağına dair aylardır süren açmazı dün Brüksel’de çözmeye çalışan Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları, bu toplantıdan da nihai bir anlaşmaya varamadı.
AKP’li yöneticinin İTÜ’deki hızlı yükselişi: Bir yılda adrese teslim iki kadro, iki idari görev
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) rektör olarak atadığı Prof. Dr. İsmail Koyuncu döneminde kadrolaşma çalışmaları hızla ilerliyor. AKP Gençlik Kollarının eski yöneticilerinden birine de, bir buçuk yılda iki adrese teslim akademik kadro ve iki idari görev verildi.
İmamoğlu yargılanıyor: Davadaki süreç nasıl gelişti?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yeni duruşması bugün 11:00’de görülecek.
Mersin’de ‘PKK operasyonu’: HDP’li yöneticiler ve CHP’li meclis üyesi gözaltında
Mersin’de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen, Toroslar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi ve HDP’nin ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
AB’den organ nakli çalışmaları için Koç Üniversitesi merkezine 2,5 milyon avro
Beş yıllık hibeyi Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmeliyet Merkezi TIREX aldı.
Boğaziçi’ndeki veri skandalına adı karışan şirkete 717 bin TL’lik ihale
Boğaziçi Üniversitesi’nde idari ve akademik personelin kişisel bilgilerine ve üniversitenin yönetişim bilgilerine onaysız erişim yetkisi verilen KCA Danışmanlık şirketine 717 bin 500 TL’lik bir ihale daha verildi. Üniversitenin genel sekreterliği tarafından verilen ihale pazarlık usulü düzenlendi. Şirketin sahibi Elif Özbayram’ın ismi Türkşeker yolsuzluğuna karışmıştı.