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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Ekonomik günlük yönetilir hale geldi

Seçim ekonomisinin müjdeleri, paketleri, ulufe ve aktarımları devreye girince bütçe açık vermeye, enflasyon ivmelenmeye başladı. Yetmedi; faizi tek haneye park ediverdik. Kuru da “bedeli mukabilinde” neredeyse sabit hale getirdik. Hal böyle olunca ekonomi, günlük yönetilir hale geldi. Liranın arkasından enflasyon kovalarken reel negatif faiz de rekorlar kırarken tasarrufları borsaya sürdük. Yabancı çekti gitti ama “biz bize yeteriz” mantığıyla borsayı enflasyon rallisi ile hareketlendirdik. Kendi kendimize halka açıldık, endekse saçıldık.          

Şeref Oğuz’un yazısı


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Boğaziçi’ndeki veri skandalına adı karışan şirkete 717 bin TL’lik ihale

Boğaziçi Üniversitesi’nde idari ve akademik personelin kişisel bilgilerine ve üniversitenin yönetişim bilgilerine onaysız erişim yetkisi verilen KCA Danışmanlık şirketine 717 bin 500 TL’lik bir ihale daha verildi. Üniversitenin genel sekreterliği tarafından verilen ihale pazarlık usulü düzenlendi. Şirketin sahibi Elif Özbayram’ın ismi Türkşeker yolsuzluğuna karışmıştı.