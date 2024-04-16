Şeref Oğuz: Ekonomi küçülecekse ilave işsizliğe hazır olun

Son seçim sürecinde bir yandan ekonomiyi soğutmaya çalışırken, diğer yandan büyümeden taviz vermemeye çalıştık. Biliyorum, olacak şey değildi ama… Heterodoks da olacak şey değildi fakat bu topraklarda denendi, canımızı yaktı ve enkazını kaldırmak için geleceğimizi ipotek etmeye başladık.

Belli ki Ortodoks politikalar sonunda büyüme yavaşlayacak hatta rölantiye düşecek. Bu durumda enflasyon iner mi bilemeyiz fakat işsizliğin tırmanacağı kesin. Düşen satışlar, gerileyen üretim sürecinde çok sayıda çalışan işinden olacak. Tekstilde zaten işten çıkarmalar rekora koşuyor.

Neler yapılabilir? Yine aynı yara bandı tedbirlere hazır olun. İşverenlere “fazladan şu kadar insan işe al” denecek, “işçi çıkarmak yasak” denecek, birkaç istihdam teşviki verilecek. Ancak yine akıllara yapısal reformlar, sistemi iyileştirmeler, kamu israfını azaltmalar, emeği verimli kılmak gelmeyecek.

Şeref Oğuz’un yazısı