Şeref Oğuz: Deprem sonrası acil istihdam programları

Öncelikle acil istihdam programları oluşturmalıyız: Deprem sonrası acil istihdam programları, bölgedeki insanlara hızlı bir şekilde iş fırsatları sağlayarak yerel ekonomiyi canlandırabilir ve insanların hayatlarını kolaylaştırabilir. Bu programlar, deprem sonrası temizlik, yıkım, tamirat ve yeniden inşa gibi alanlarda çalışacak işçilere odaklanabilir.

Geçici barınma ve tesislerin önemi: Geçici barınma ve tesisler en önemli konular arasında yer alıyor. Bölgeye tuvaleti götürmede bile zorlanırken; yeniden yapılanma sürecinde yetkin insanların bölgeye akışı için acil olarak bu konuyu çözmeliyiz.

İşletmeler için teşvikler: Yerel işletmeler için teşvikler, bunların yeniden açılmasına ve işlerini sürdürmelerine yardımcı olabilir. Bu, bölgedeki iş fırsatlarını artırabilir ve insanların göç etmesini önleyebilir.

Tüm çözümler, deprem sonrası ekonomik kalkınma ve istihdam fırsatlarını artırabilir ve böylece insanların bölgede yaşam koşulları güçlendirilebilir.

Şeref Oğuz’un yazısı