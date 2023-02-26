Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Deprem sonrası acil istihdam programları

Öncelikle acil istihdam programları oluşturmalıyız: Deprem sonrası acil istihdam programları, bölgedeki insanlara hızlı bir şekilde iş fırsatları sağlayarak yerel ekonomiyi canlandırabilir ve insanların hayatlarını kolaylaştırabilir. Bu programlar, deprem sonrası temizlik, yıkım, tamirat ve yeniden inşa gibi alanlarda çalışacak işçilere odaklanabilir.

Geçici barınma ve tesislerin önemi: Geçici barınma ve tesisler en önemli konular arasında yer alıyor. Bölgeye tuvaleti götürmede bile zorlanırken; yeniden yapılanma sürecinde yetkin insanların bölgeye akışı için acil olarak bu konuyu çözmeliyiz.


İşletmeler için teşvikler: Yerel işletmeler için teşvikler, bunların yeniden açılmasına ve işlerini sürdürmelerine yardımcı olabilir. Bu, bölgedeki iş fırsatlarını artırabilir ve insanların göç etmesini önleyebilir.

Tüm çözümler, deprem sonrası ekonomik kalkınma ve istihdam fırsatlarını artırabilir ve böylece insanların bölgede yaşam koşulları güçlendirilebilir.

Şeref Oğuz’un yazısı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu mu Akşener mi, kim haklı?

Hem Kılıçdaroğlu hem Akşener bilmeli ve anlamalı ki toplum haklı olmalarını değil, parti ve kişisel çıkarı önceleyen bu ilkel siyaset anlayışını bir tarafa bırakıp ülkeyi bu girdaptan çıkarmalarını bekliyor.

Jill Biden, eşi Joe Biden’ın adaylığı için sinyal verdi

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden, 2024 başkanlık seçimlerine Biden’ın aday olacağının sinyalini vererek “İnanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor” dedi. Afrika turu kapsamında Kenya’da bulunan Jill Biden, Associated Press’e (AP) verdiği özel röportajda, Başkan Biden’ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağının sinyalini verdi. Jill Biden, Başkan Biden’ın aday olup olmayacağına ilişkin soruya gülerek […]