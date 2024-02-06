Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Deprem fonları etkili dağıtılabildi mi?

Deprem bölgesindeki kaynakların çoğunluğu sesi en fazla çıkanlara giderken, Kahramanmaraş bundan yararlanamadı. Aynı tespit; Hatay ve İskenderun için de geçerli. Bölgenin ekonomik büyüklüğü, iş gücü piyasası, tarım ve endüstriyel potansiyel düşünülerek yapılmış olabilir. Ancak önceliklerinizle önemlilerinizi ayırt edemediğinizde, zamanın ilerleyen dişlileri arasında tercihleriniz şaşabilir. Deprem bölgesinde 1 yıl sonraki ziyaretimde bunu müşahede ettim.

Deprem bölgesinde bir yılın sonunda neler yapılabilir?


Bölgede daha fazla kaynağa erişim sağlamak için, bölge yönetimi ve yerel yetkililer tarafından yapılan planlama ve yatırımların daha kapsayıcı bakışla gözden geçirilmesi gerekir. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için daha objektif kriterler gözetilebilir. Enkaz kaldırmak önemli ancak işgücünün yeniden bölgeye gelebilmesi için bazı sosyal politikalar devreye alınmalı…

Şeref Oğuz’un yazısı

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