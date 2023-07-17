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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Daha radikal tedbirler göreceğiz

BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİMİZ, ÇOK DAHA BETERLERİ GELECEK

Torba yasa ile gelen vergi zamları, emekliyi es geçmeler, akaryakıt, daraltılan istisnalar, KDV artışları… Yetmedi mi? Durun, daha yeni başlıyoruz. Henüz sıra konuta, gıdaya, ulaşıma, enerjiye, eğitime, tüm kamu hizmetlerine gelmedi. Meraklısı, gece yarısı Resmi Gazetesini takip edebilir.


Ben daha beterini bekliyorum ve kamunun kendi harcamalarını sürdürebilmesi için ülkedeki varlıkların satışından, sermayeye el atmaya dek daha radikal (!) tedbirler göreceğiz diyorum. Misal Servet Vergisi ya da Varlık Vergisi demeyeceğiz ama para her kimde ise cebine çökeceğiz. Üstelik tüm bunları, Mehmet Şimşek zalimi (!) ve yandaşı insafsız Guvernörümüz yapmış (!) olacak.

Şeref Oğuz’un yazısı

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