Şeref Oğuz: Bu aylıklarla emekliliğe hazır mısınız?

Emekliliğe hazır mısınız?

ÜFE %157, TÜFE %85,51. Emekli aylıkları mı? Ortalama SSK Emekli Aylığı: 4.643 TL ve Ortalama Bağ-Kur Tarım Emekli Aylığı: 3653 TL. En Düşük Emekli Sandığı Aylığı 5.327 TL. Bu aylıklarla emekliliğe hazır mısınız? Sonra pişman olmayın…

Şirketler siz hazır mısınız?

EYT ile birlikte emekli olacak personeliz için hazırlandınız mı? Ödenecek EYT karşılıklarınız hazır mı? Üretken çalışanlarınız EYT’den yararlandığında, onları nasıl tutacaksınız ya da yeni çalışanı nasıl, nereden, hangi tecrübe ve eğitimle ikame edebileceksiniz?

Şeref Oğuz’un yazısı