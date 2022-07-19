Şeref Oğuz: Bizi seçim iklimi vuruyor

Salgın sonrası dünya ekonomileri COVID olmuş gibi… Tedarik sıkıntıları, emtia fiyatlarındaki büyük dalgalanma, küresel enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ile Euro bölgesi ve para biriminde yaşanan zayıflama, tüm dünyada etkisini gösteriyor.

Bu durumdan gelişmiş ülkeler de gelişmekte olan ülkeler de nasibini alıyor. Bir farkla; birinde 1, birinde 10 kat olumsuzluklarla… Bunu, enflasyon ve Türkiye üzerinden en iyi anlatan örnek; gelişmişlerin enflasyonu 10 civarı şekillenirken bizim terbiyeli rakamlarımız dahi 100’den başlıyor.

Fırtına, küresel ekonomi okyanusundaki tüm gemileri sallayadursun, bizim seçim sürecinde olmamız, dalgalı denizde matematik ve ekonomi bilimi kurallarıyla dümen tutmamızı engelliyor. Gereken adımlar atılmıyor, faiz filikası suya indirilmiyor, sürekli para basıyoruz. Fiyat-ücret sarmalında sanal bolluk yaratıyoruz. Ne yazık ki bastığımız paralar, pazar filesini doldurmaya yetmiyor.

Şeref Oğuz’un yazısı