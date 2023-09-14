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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Aflar neden çıkarılıyor ve işe yarıyor mu?

Kimse vergi ödemek istemediğinden ve çoğu zaten yüksek vergileridenkleştiremediğinden ödeme imkânı bulamayanlar var. Fakat sürekli af çıkarılınca, vergisini zamanında ödeyenler de cayar oldu. Misal şimdi motorlu taşıtlar vergisinin “duble ödemesi” var. İnsanlar şu yaklaşımda; “seçim yaklaşıyor, nasılsa af çıkar, ödeyip enayi olmayayım” Haksız mı? Elbette değil… Zira öyle oluyor…         

Bu aflar neden çıkarılıyor?


Bunun 2 sebebi var; birincisi popülizm. Genelde seçim süreçlerinde bu aflar çıkar. Ya tarih uzatılır veya anapara sabit tutulup faizden vazgeçilir. Nitekim şimdi bir yenisi gündemde ve kapsamı tartışılıyor. İkincisi; Maliye, vergi idaresini teknolojinin imkânlarına rağmen beceremiyordur.

Şeref Oğuz’un yazısı

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