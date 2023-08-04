Şeref Oğuz: 10 lira değil de 9,99 lira der gibi

Şu sıra veri bulanıklığını fazlaca konuşuyoruz. TÜİK’in Temmuz enfl asyon rakamını %9,5 diye açıklaması, her şeyin çift haneli arttığı ayda, “resmi verilerin itibarını” bir kez daha gündeme getirdi. Hani indirimli satış etiketindeki 10 lira değil de 9,99 lira der gibi… Peki, bulanık veri işe yarıyor mu?

Aslında yaramıyor. Zira karanlık odada siyah kedi aramak zordur; hele ki odada kedi yoksa…

Herkes veri kullanır ve herkes veri üretir. Eğer güvenilir veri talep ediyorsan, sen de gerçeği söyle, çarptırma, abartma, saklama… Unutma ki köyün girişinde söylediğin yalana, köyün çıkışında sen de inanırsın… Hele ki sosyal medyanın böylesi yaygın kullanıldığı zamanda…

Şeref Oğuz’un yazısı