Serdar Değirmencioğlu: Çocuk ve gençleri orduya çekmek için son yıllarda en sık başvurulan yolların başında video oyunları geliyor

Zorunlu askerliğin olmadığı ABD ve İngiltere’de kıyma makinesine asker bulmak hiç kolay değil. Bu nedenle her türlü aldatmacaya başvuruluyor. Çocuk ve gençleri orduya çekmek için son yıllarda en sık başvurulan yolların başında video oyunları geliyor. İngiltere ordusu (resmi adıyla Kraliyet Silahlı Kuvvetleri), video oyunlarının yaygınlaştığı yıllarda çocuk ve gençlere doğrudan -yani okullar gibi aracı kurumlar kullanmadan- ulaşmak için video oyunlarının işe yarayabileceğini yıllar önce kavradı.

Sony tarafından 1994’ten beri pazarlanan PlayStation bunun ilk örneği. Ordu, PlayStation, 1995’te İngiltere’de piyasaya sürüldüğünde hemen PlayStation dergisine reklam vermişti. Aynı yıl, donanma da bu tür dergilere reklam vermeye başlamıştı. İngiltere ordusu yaklaşık 30 yıldır video oyun dergilerine reklam veriyor.

Emperyalist güçlerin iş gücü gereksinimi, 21. yüzyılda “bitmeyen savaşlar” sayesinde büyüdü. Bush yönetimindeki ABD’nin Irak ve Afganistan’a yönelik savaş planlarının bir parçası olan İngiltere ordusu, giderek daha fazla askeri öldürmeye ve ölmeye gönderdi. Daha fazla asker bulmak için çocuk ve gençlere yönelik kapsamlı kampanyalar yapıldı. “Asker olmayı düşün” kampanyası (2009) özellikle genç erkeklere video oyunlarıyla ulaşma çabasının en somut örneklerinden biri.

Bu kampanyayı yürüten şirket, amaçlarını 2010 yılında şöyle özetliyordu: “17 yaşındaki bir genci askerliğin harika bir kariyer olduğuna nasıl ikna edersiniz? Onlarla anlayacakları bir dilde konuşun: Yani oyunlar aracılığıyla.” Kampanyanın parçası olarak çekilen reklamlarda, izleyici bir “nişancı” olarak göreve, yani savaşa götürülüyordu. Bu çevrim içi “görev” yerine getirildiğinde, oyuncu olarak üst “seviye” yeni görevlere ulaşıyordu.

Serdar Değirmencioğlu’nun yazısı