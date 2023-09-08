Sercan Meriç: Siyasiler, sanatçılardan ne zaman izin almayı öğrenecek?

Özlale, İzmir ile ilgili paylaştığı kampanyasında Deniz Tekin’in “İzmir’de Bir Gün Batımı” şarkısını fon müziği olarak kullandı. Tekin, daha sonra bu videoyu Twitter’da (X) alıntıladı ve kendisinden izin alınmadan şarkısının kullanıldığını ifade ederek, “Bu videoda kullanılan ‘İzmir’de Bir Gün Batımı’ şarkısı için yorumcu olarak benden de, eser sahibi olarak babamdan da izin alınmamıştır. Bilginize artık ne diyeyim” dedi.

Tekin’in tepkisi ilk değildi, belli ki son da olmayacak.

Son seçimlerden kısa bir süre önce de AKP, Kenan Doğulu’nun “Yaparım Bilirsin” şarkısı izinsiz bir şekilde kullanılmıştı. Bir başka örnek de Dombra ile ilgili. 2014 yılında Uğur Işılak, bu şarkıyı AKP seçim müziği olarak düzenlerken, şarkının sahibi Arslanbek Sultanbekov’dan izin almamıştı ve Sultanbekov’un tepkisi sert olmuştu.

Bu örnekler çoğaltılabilir…

Siyasiler ve siyasi partiler, sanatçıların şarkılarını, hak ve hukuk göz etmeden kullanmayı alışkanlık haline getirmiş görünüyor. İktidarda da, muhalefette de durum aynı. Kendi partisinin imzacısı olduğu bir metne dahi bağlılık gösteremeyen Özlale’nin, nasıl bir siyasi performans göstereceği aşikar.

Sercan Meriç’in yazısı