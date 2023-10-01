Sercan Meriç: Bu kara leke, Böcek’in her daim peşinde olacak 

Festival yönetimi bu krizden önce bir projeksiyon yapsa ve “Böyle bir süreci nasıl kötü yönetiriz?” diye üzerinde çalışsa, bu kadar başarılı olamazdı. Kanun Hükmü’nün seçkiden çıkarılıp geri alınması ve tekrardan çıkarılması ileride acı komedinin konusu olabilir. Son süreçte Festival Direktörü Ahmet Boyacıoğlu, Kanun Hükmü’nün tekrardan seçkiye dahil edilmesinin ardından tehdit edildiğini öne sürdü. Boyacıoğlu’nu kim tehdit etti? Bu süreçte neler yaşandı? Bu sorular cevapsız…

Gelelim CHP’li belediye başkanı Muhittin Böcek’e…

İktidarın kendisine muhalif sanata ve sanatçılara karşı tavrı yeni değil. Saray rejiminin sevmediği sanatçıları cezalandırmak için neler yaptığına dair örnekler büyük bir külliyat oluşturur. Bu meselede de nasıl davranacağı az çok belliydi. CHP, “KHK mağduriyetlerini gidereceğiz” diyerek iktidara talip olan bir parti. Belediyenin festivali iptal etmesi, partinin iktidara talip iken verdiği mesajla çelişiyor. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in festivali iptal etmesi sadece sansüre yol vermeyecek, otosansürü de derinleştirecek. Böcek’in bu kararı şüphe yok ki Saray koridorlarında sevinçle karşılanmıştır. Altın Portakal’ın tarihine geçen bu kara leke, Böcek’in de her daim peşinde olacak.

Sercan Meriç’in yazısı