Semra Alkan: ‘Muhalefet yok, Reis at koşturuyor’

Kiminle konuşsam genel olarak söylenenler aynıydı. Bir anlamda kalabalıklar hayat pahalılığından kırılıyor.

Hatta bir AK Partili kardeşimiz şunu söyledi:

“Hükümetle uğraşan kimse yok. Muhalefet yok. Reis at koşturuyor. Muhalefet birbirine düşmese böyle olmaz”

İşte muhalefetin önemini belirten cümle bu.

Bunu söyleyen kardeşimiz şimdiye kadar hep AK Parti’ye oy vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Reis diyor ve Reis derken de ailesinden biriymiş gibi bahsediyor ama şu anki durumdan dolayı muhalefet yok diyor.

Yani durum o kadar sıkıntılı ki güvendiğimiz dağlara kar yağdı bari bu taraftan bir ses duyalım deniyor. Deniyor da muhalefet kendi sesinden başka ses duyuyor mu diye sormadan olmaz sanırım.

Evet, seçim şu şu sebeplerle kaybedildi. Ama artık iç sesleri bir kenara bırakıp dışarıya bakma zamanı. Muhalefet yapma zamanı.

Zira ağırlaşan koşullarla birlikte yeniden duygusal bağda gevşeme emarelerinin görülmeye başlandığı söylenebilir.

Semra Alkan’ın yazısı