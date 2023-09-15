Selin Nakıpoğlu: Türkiye tarihsel bir eşikte duruyor 

“Ben kalkıyorum kadının Allah’ın erkeklere bir emaneti olduğunu söylüyorum. Bu feministler filan var ya. “Ne demek diyor kadın emanetmiş, bu hakarettir” diyor. Ya senin bizim dinimizle medeniyetimizle ilgin yok ki.” Recep Tayyip Erdoğan Şubat 2015

“İslam bize göre değil, biz İslam’a göre hareket edeceğiz.” Tayyip Erdoğan Kasım 2019

1980 darbesinin akabinde siyasal İslamcılığın giderek güçlenmesine, feminizm düşmanı politikacılara ve ayrımcı söylemlerine rağmen mücadelemizin büyümesi engellenemedi. Aksine özellikle uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde ilerlemeler kaydedildi. Örneğin; Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi Türkiye tarafından 1985 yılında imzalandı.

İçinde bulunduğumuz süreçte ise Türkiye tarihsel bir eşikte duruyor. Ülkemiz, ya insanlığın ilerici birikimini savunarak geleceğini yeniden kuracak ya da Orta Çağ karanlığına sürüklenecek. Bu kritik eksen o kadar esas ki, içinde bulunduğumuz süreçte bunu kavramadan Türkiye’de gerçek anlamda politika yapmak mümkün değil.

Selin Nakıpoğlu’nun yazısı