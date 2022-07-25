Selçuk Candansayar: Adalet ve liyakati seçim sloganı olarak benimseyenleri bekleyen tuzak

Kimsenin kimsenin hayatına karışamayacağı ilkesi çok sevimli görünüyor değil mi? Sen benim mini eteğime karışma ben de senin türbanına karışmayayım gibi. Ama aslında bu ilkenin özü sen benim ne kazandığıma ve ne kadar zengin olduğuma karışma, ben de senin kaldırımda aç, sefil bir evsiz olarak yaşamana karışmayayım demek.



Adalet ve liyakati seçim sloganı olarak benimseyenleri bekleyen tuzak aslında bir tür ‘kırk katır mı kırk satır mı’ beklentisine kapılmaları. Hiç şüphesiz RTE’de simgelenen tek adam rejimi diğer tartışmaları haklı olarak gölgeliyor ve oy sandığı başındaki davranışı en çok bu hal belirleyecek. Ama önümüzdeki seçimi bu iki baskın karakterin şimdiki halleriyle belirlemelerine de karşı çıkmak boynumuzun borcu olmalı.



Cevahir ölmez; adalet ve liyakatin ötesine geçerek eşitlik, hakkaniyet ve insanca özgürlük için, atmaya ve damarlarımıza solu pompalamaya devam eder. Onlar karartamazlar, yeter ki biz inanalım.

Selçuk Candansayar’ın yazısı