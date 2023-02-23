Sedat Peker, ‘gizli bağış’ iddiasını yalanladı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Halk TV yayınında düzenlenen bağış kampanyasına katıldığı iddiası bizzat eşi Özge Peker tarafından yalanlandı.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk TV desteğiyle düzenlediği ‘Bir Kira Bir Yuva’ programına bağlanan Savaş Ateş isimli bir yurttaş kızları Lina ve Mina adına 50 milyon liralık bağış yapmıştı.

Anılan isimlerin Sedat Peker’in kızlarıyla aynı adı taşıması nedeniyle sosyal medyada Savaş Ateş’in aslında Sedat Peker olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Peker’in eşi Özge Peker Instagram hesabından iddiayı yalanladı.

Bölgeye çeşitli yollarla yardım gönderdiklerini belirten Özge Peker, bu yardımlara kim dahil olduysa gözaltına alındığını, o nedenle bu iddianın konuşulmasının bile bağışlar için riskli olabileceğine dikkat çekti.

Özge Peker, eşinin depremle ilgili video çekmek için avukatları aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri makamlarına müracaatta bulunduğunu, yanıt beklediklerini de aktardı.

Özge Peker’in paylaşımı şu şekilde:

*Eşim avukatları vasıtasıyla bir video çekerek depremle ilgili düşüncelerini belirtip, üzüntülerini paylaşabilmek adına Birleşik Arap Emirlikleri makamlarına müracaatta bulundu. Ancak süreç biraz uzadığı için, bazı kafa karışıklarını gidermek adına ben bu paylaşımı yapmayı uygun gördüm.

*Depremin ilk gününden itibaren eşim, kendisine yakın tüm yakınlarını organize edip, depremle ilgili çeşitli yardım çalışmalarını yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Eşimin ismi geçen yardım organizasyonlarına katılan bütün herkes tır şoförleri dahil gözaltına alınmış, haklarında ağır ceza mahkemelerinde davalar açılmıştır. Eşim yapmış olduğu yardım çalışmalarının kesintiye uğramaması için ismini görünür şekilde hiçbir yardım faaliyetinde kullanmamıştır.

*Yaşam alanına çevrilmiş konteyner, seyyar tuvaletler, ısıtıcılar, mevsim şartlarına uygun kıyafetler, deprem bölgesindeki bazı havalimanları dahil birçok yerde sıcak yemek dağıtımı ve ayrıca da deprem bölgesinde yaşayan güvendiği insanlar vasıtasıyla depremzedelere nakdi olarak para yardımı halen devam etmektedir.

*Dün akşam saatlerinde Halk TV kanalında yapılan çok değerli yardım organizasyonunda yapılan bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada bazı haber sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir. Ayrıca iyi niyetli de olsa bu yönde yapılan haberler gerekçe gösterilerek, yapılan yardım organizasyonuyla ilgili savcılık tarafından araştırma yapılıp, yardım paralarına tedbir koyma yoluna gidebilirler. Şaka yapmıyorum, bir bilseniz biz nelerle uğraşıyoruz.

*Eşimin depremle ilgili video çekme müracaatına olumlu cevap gelmesi halinde kendisinin daha detaylı anlatacağını düşünüyorum. Dün gece gerçekleşen değerli yardım organizasyonundan dolayı çok mutlu oldum.