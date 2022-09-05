Seda Kurt’un katili cezaevinde dövülerek öldürüldü

İstanbul Avcılar’da birlikte yaşadığı iki çocuk annesi Seda Kurt’u öldüren ve yurt dışına kaçan Ercan Akkaş, Gürcistan’da bir başka suç nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldü.

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İstanbul’da iki çocuk annesi Seda Kurt’u, 4 Kasım 2019’da bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş yurt dışına kaçmıştı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Akkaş, kırmızı bültenle aranıyordu.

Akkaş’ın Gürcistan’da işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevine konduğu belirlendi. DHA’nın haberine göre iade işlemleri sürerken Akkaş’ın temmuzda mahkumlar arasında çıkan kavgada dövülerek öldürüldüğü bildirildi.

Cenazesi İstanbul’a getirilen Akkaş’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki DNA testiyle kimliği doğrulandı.